Homem é condenado por agredir ex-companheira no RN

De acordo com os autos do processo, o réu chutou, socou e deu um pisão na cabeça da vítima, o que causou lesões leves, todas constatadas por laudo pericial. Os ferimentos incluíram escoriações em diferentes partes do corpo. O Ministério Público foi responsável por apresentar a denúncia, que levou em consideração depoimentos da vítima e de uma testemunha que presenciou os fatos, além de documentos produzidos pela investigação.