Homem é condenado a 9 anos de prisão pelo assassinato de motorista de aplicativo em Mossoró

Na manhã desta terça-feira, 29, o Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró (TJP), condenou o réu João Paulo Lima de Moura, gesseiro, 32 anos.

De acordo com a acusação feita pelo Ministério Público, João Paulo assassinou a tiros, José Clerian da Silva, fato ocorrido no dia 14 de agosto do ano passado na Avenida Alberto Maranhão, no bairro Barrocas.

José Clerian, que à época trabalhava como motorista de aplicativo, teria sido morto por vingança após supostamente ter alertado a polícia sobre um esquema para desmontar um carro roubado na região.

João Paulo foi preso no dia 12 de Setembro de 2024 e desde então aguardava o julgamento. O réu foi condenado a 9 anos e 6 meses em regime fechado.