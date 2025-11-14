Homem é condenado a 32 anos de prisão por assassinato de criança de 4 anos

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve a condenação de um dos réus envolvidos no ataque que resultou na morte da criança Evelyn Vitória Pereira da Cruz, de 4 anos, em 2015. Luiz Claudio de Oliveira Macena teve a pena definitiva fixada em 32 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Ele já está preso.

O crime que vitimou a criança ocorreu em 30 de março de 2015, por volta das 21h, na praia de Muriú, no município de Rio do Fogo. Além de Luiz Claudio de Oliveira Macena, participaram da ação criminosa Evanuel Silva de Oliveira, Jeofany Fraga da Silva e Manoel Tácio Borges de Oliveira.

Os denunciados, agindo em comunhão com um adolescente, mataram a criança Evelyn Vitória Pereira da Cruz. Além disso, tentaram matar Alexandra Leopoldina da Cruz e seus filhos Elias Pereira da Cruz, Lya Alessandra da Cruz Silva e Leonardo da Cruz Silva.

Segundo a investigação policial, a vítima Alexandra Leopoldina da Cruz recebeu ameaças no dia seguinte à sua mudança para Muriú. O denunciado Luiz Claudio de Oliveira Macena a procurou e, a mando de seu irmão detido, proferiu ameaças aos filhos da vítima, referindo-se a eles como “pintinhos da sua casa”. A rixa era motivada pela inimizade entre o denunciado Luiz Claudio e o sobrinho da vítima.

No momento do ataque, a vítima Alexandra estava em casa com seus quatro filhos. A criança Evelyn Vitória, de apenas 4 anos, foi atingida e morta no local. Os denunciados dispararam indiscriminadamente, arrombaram janelas e atingiram Alexandra e os demais filhos, sem oferecer-lhes qualquer defesa, tampouco levaram em consideração a condição de serem em sua maioria crianças e adolescentes.

Após o crime, dois dos denunciados, Evanuel Silva de Oliveira e Luiz Claudio de Oliveira Macena, foram presos em flagrante. O mandado de prisão contra Luiz Claudio de Oliveira Macena foi expedido logo após a sentença, sendo o réu preso e encaminhado a uma unidade carcerária imediatamente após a sessão do júri.

Ministério Público do Rio Grande do Norte