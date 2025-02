Na noite desta terça-feira, 18, um crime de homicídio foi registrado no município de Governador Dix-Sept Rosado, distante 38 km de Mossoró.

O crime ocorreu em uma estrada carroçável, no sítio Pitomba, zona rural do município. A vítima foi identificada como Paulo Rodrigues da Silva, 34 anos. Ainda não se sabe a motivação e a autoria do crime.