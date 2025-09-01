Homem é assassinado a tiros no bairro Sumaré; vítima estava em um carro de aplicativo

Na noite deste domingo, 30, um homicídio foi registrado no bairro Sumaré, em Mossoró. A vítima, identificada como Paulo Vitor Barbosa da Costa, conhecido como “Vitinho”, foi assassinado com mais 30 tiros de pistolas 9mm e .380.

Paulo Vitor estava sendo passageiro de um veículo de aplicativo quando foi atingido pelos atiradores. Ele tentou fugir, mas foi perseguido e executado em via pública. A motorista não foi atingida.

Até o momento não há informações sobre a motivação da execução. Paulo Vitor respondia a dois inquéritos policiais por roubo, na Delegacia Especializada na Defesa de Veículos e Cargas (DEPROV) de Mossoró.