Homem e adolescente são mortos a tiros em festa junina no Oeste do RN

Um homem e um adolescente foram mortos a tiros durante uma festa na cidade de Severiano Melo, no Oeste potiguar. O crime foi registrado na madrugada desta sexta-feira (1º) e, segundo a Polícia Militar, foram ouvidos pelo menos seis disparos. Ninguém foi preso.

As vítimas foram identificadas como José Juliano Soares Oliveira, de 20 anos, e Pedro Inácio de Lima Júnior, de 15 anos. Ambos são moradores do município e não resistiram aos disparos, morrendo no local.

Ainda de acordo com a PM, a festa onde o crime foi registrado ocorreu na Praça de Eventos , no centro do município. Às 4h30, os disparos foram ouvidos e os militares que faziam patrulhamento durante a madrugada, foram até o local.

Segundo testemunhas, criminosos armados chegaram ao local e atiraram apenas contra as duas vítimas, fugindo em seguida. Os militares visualizaram um deles, mas o suspeito conseguiu fugir. O caso será investigado pela Delegacia Regional de Apodi.

G1 RN