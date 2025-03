Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) de Mossoró cumpriram, nesta quinta-feira (27), um mandado de prisão definitiva decorrente de uma sentença penal contra um homem, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

A prisão foi realizada no município de Mossoró. De acordo com as investigações, o acusado teria abusado de uma criança de 8 anos, neta da sua companheira. Na ocasião, ele aproveitava da oportunidade em que ficava a sós com a criança e praticava os atos libidinosos sexuais continuamente contra a vítima.

Os crimes ocorriam desde o ano de 2014, mas somente em 2018 chegou ao conhecimento da equipe policial, quando a vítima decidiu revelar os fatos aos seus familiares.

Após a realização das diligências, o homem foi localizado e, na sequência, preso. O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá uma pena de 20 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão em regime fechado.

A ação faz parte da Operação Mulheres Seguras, promovida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV). Durante todo o mês de março, a operação realiza ações estratégicas de combate à violência de gênero, reforçando o compromisso da instituição com a proteção e o empoderamento feminino, especialmente diante do aumento alarmante de casos de violência contra a mulher no estado.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.