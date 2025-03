Homem condenado por abuso contra criança de 5 anos é preso em Mossoró

Um homem de 61 anos foi preso nesta sexta-feira 21 no município de Mossoró, no Oeste potiguar, após ser condenado por abuso contra uma criança de 5 anos. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA), com apoio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Mossoró.

O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário com base em sentença penal condenatória. De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2017. O homem teria tirado a roupa e chamado a criança para sentar no colo dele. A ação foi interrompida pela irmã mais velha da vítima, que presenciou a situação.

Prisão foi realizada durante a Operação Mulheres Seguras, da Polícia Civil do RN. Foto: Reprodução

Após diligências, o acusado foi localizado, preso e conduzido à delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional. A pena é de 12 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão em regime fechado.

A prisão faz parte da Operação Mulheres Seguras, desenvolvida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte por meio do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV).

“A Operação Mulheres Seguras realiza ações durante todo o mês de março. O objetivo é intensificar ações preventivas e repressivas, promovendo a conscientização da sociedade e fortalecendo a rede de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade”, informou a Polícia Civil.

A instituição também informou que “crimes dessa natureza serão rigorosamente investigados e punidos” e reforçou “a importância da denúncia e do apoio às vítimas”.