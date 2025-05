Homem baleado em Areia Branca morre no Hospital Tarcísio Maia em Mossoró

Na madrugada deste domingo, 4, um homem identificado como Francisco Evangelista, 52 anos, faleceu no Hospital Regional Tarcísio Maia. Ele havia sido vítima de uma tentativa de homicídio registrada no último domingo, 27 de abril, no município de Areia Branca.

Segundo informações, Evangelista, após ser baleado dentro de sua casa, foi socorrido em estado grave para o hospital local e depois transferido para Mossoró.

O caso será investigado pela 42ª Delegacia de Polícia Civil de Areia Branca, que busca identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.