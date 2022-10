Homem atira contra igreja antes de evento com Michelle Bolsonaro

Um homem foi detido pela Polícia Civil do Ceará nesta sexta-feira (14) após efetuar disparos de arma de fogo contra uma igreja em Fortaleza horas antes de um evento com a participação da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos). A informação foi divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

O caso foi registrado por volta de 18h30. O homem atirou mais de uma vez contra o prédio da Igreja Apostólica Novidade de Vida, mas ninguém ficou ferido. Ele foi levado à 13ª Delegacia de Polícia, em Fortaleza, para prestar depoimento.

Apesar do incidente, o compromisso com a primeira-dama e Damares não foi cancelado e transcorreu sem maiores problemas. Ao R7, Damares confirmou a ocorrência de um disparo de arma de fogo. “Num bairro próximo teve um tiro. Fortaleza é muito violenta. Mas aqui perto da igreja não tem ninguém”, afirmou a senadora eleita e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.

O evento em Fortaleza com Michelle e Damares fez parte do movimento Mulheres com Bolsonaro, lançado pela campanha eleitoral do presidente na tentativa de ampliar a quantidade de votos dele entre o público feminino. Além do Ceará, o movimento já passou por outros estados do Nordeste, como Piauí e Maranhão.

R7