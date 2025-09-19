Homem atira contra ex-esposa, mata companheira dela e comete suicídio no RN

Um homem atirou na ex-mulher, matou a companheira dela e cometeu suicídio na manhã desta sexta-feira (19) em Poço Branco, no interior do Rio Grande do Norte.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 8h, moradores acionaram o 14º Batalhão informando sobre uma briga com disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Ingrid Teixeira, ex-esposa do suspeito, pedindo ajuda.

Dentro do imóvel, estavam os corpos de Elienizia Moura, companheira de Ingrid, e de Damião Medeiros, autor dos disparos. Um revólver foi encontrado próximo aos corpos.

Ingrid foi socorrida por uma equipe médica e encaminhada para atendimento. Segundo relato de uma irmã da vítima à polícia, Damião não aceitava o fim do relacionamento com Ingrid, que havia iniciado um novo namoro com Elienizia.

A irmã de Ingrid e uma filha de 10 anos do casal também estavam no apartamento no momento do crime. De acordo com a polícia, as duas se trancaram em um banheiros e não foram feridas.