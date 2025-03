Histórico: Carnaval de Martins resgata tradição, espalha alegria e impulsiona economia local

Após anos sem uma programação carnavalesca robusta, Martins resgatou a tradição do Carnaval, promovendo uma festa animada que movimentou a cidade e fortaleceu a economia local. Com uma programação diversificada, a folia começou no dia 28 de fevereiro e se encerrou nesta quarta-feira (5) com o tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, reunindo centenas de foliões pelas ruas do município.

A festa contou com diversas atrações musicais ao longo dos dias, garantindo diversão para todas as idades. Entre os destaques, o Concurso de Papangus, que celebrou a cultura popular e trouxe criatividade e irreverência para o evento, além da reunião de paredões, que atraiu um grande público para curtir os sucessos do momento.

Além da animação, o Carnaval de Martins gerou impactos positivos para a economia local. Comerciantes e empreendedores comemoraram o aumento nas vendas e a oportunidade de expandir seus negócios. Para Gabriela, proprietária do Delícias da Nega, o evento foi um verdadeiro impulso para o comércio.

“Criamos um cardápio especial para deixar o nosso sabor marcado no paladas dos turistas e também de quem mora aqui. O movimento foi excelente e ajudou muito quem vive do turismo e do comércio na cidade. Tivemos um aumento significativo nas vendas, e isso faz toda a diferença para pequenos negócios como o nosso”, destacou a empreendedora

O evento também foi celebrado pelos moradores, que puderam curtir a festa sem precisar sair do município. A martinense Patrícia, que sempre viajava para outras cidades no período carnavalesco, viu no resgate da tradição uma oportunidade de viver a folia em casa.

“Foi emocionante ver Martins pulsando com essa energia contagiante. Antes, precisávamos ir para outras cidades para aproveitar o Carnaval, mas esse ano tivemos uma festa incrível aqui. A cidade estava cheia, os blocos animados e a organização impecável. Espero que continue assim nos próximos anos”, disse.

“A festa, além de garantir entretenimento e fortalecer a identidade cultural de Martins, provou ser uma iniciativa de sucesso para o turismo e o desenvolvimento econômico do município”, destacou o prefeito César.