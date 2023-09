História e Cultura: Museu Histórico Lauro da Escóssia é reaberto à população

Após meses de trabalho e dedicação, a Prefeitura de Mossoró reinaugurou na tarde deste sábado, 23, o Museu Histórico Lauro da Escóssia, em um espaço renovado, repleto de história, arte e muita cultura. A reforma trouxe melhorias significativas para o local, oportunizando um ambiente mais estruturado para a preservação do seu acervo, e agora, definitivamente com as portas novamente abertas para a população.

Localizado no centro da cidade, o Museu desempenha um papel importantíssimo na preservação e promoção da cultura do nosso povo e do nosso município. O espaço passou por uma criteriosa restauração, no sentido de proporcionar uma experiência ainda mais rica e engrandecedora aos visitantes locais e turistas.

Entre as melhorias, destacam-se a acessibilidade com a implementação de rampas e elevador. Além disso, a ativação de quatro salas multiuso na Pinacoteca Municipal, que poderão servir para receber exposições. Houve também renovação da pintura e da iluminação, a instalação de um sistema de combate a incêndios, a iluminação externa em Led, câmeras de segurança e outros.

O momento foi marcado ainda por exposições que integraram a programação de reabertura, sendo elas a exposição Auto da Liberdade (um passeio pelas histórias de luta e liberdade do povo de Mossoró); exposição Uern 55 anos; exposição “O Movimento Pictórico da Liberdade Mossoroense”, do artista Isaías Medeiros; e exposição do Projeto Cetáceos, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O momento ainda contou com a apresentação do cantor Marcelo Alexandre.

“Graças a Deus hoje nós estamos entregando para a população o nosso museu, um espetáculo para a cidade de Mossoró. Pra mim, é uma felicidade poder devolver para a população mossoroense aqui neste dia, com recursos que a Prefeitura de Mossoró empenhou, recursos que a Prefeitura colocou aqui à disposição para esse importante equipamento de história, mas também de lazer e turismo. A partir de agora nós vamos receber uma série de turistas de várias partes de Mossoró, do Rio Grande do Norte e do país, que vão vir estudar e ver o que a cidade de Mossoró tem para mostrar”, destacou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

Ao entrar no local, as pessoas são convidadas a se envolverem na riqueza cultural da história desse povo resistente. As exposições foram cuidadosamente pensadas para enfatizar os marcos históricos, personalidades mossoroenses e momentos que foram fundamentais para a construção do que hoje chamamos de “Mosssoró”. Desde os pequenos artefatos até registros fotográficos e documentais, cada detalhe proporciona uma verdadeira viagem ao passado.

O Museu Histórico Lauro da Escóssia situa-se hoje na antiga cadeia pública e guarda um valioso acervo relacionado à pré-história, à paleontologia e à história da cidade e região. No local, podem ser encontrados fósseis de animais, mobiliários, registros fotográficos e documentos importantes, como o título de eleitor de Celina Guimarães Vianna, primeira mulher a votar na América Latina.