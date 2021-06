História: a campanha do Diretas Já

Em 1985, milhões de brasileiros iam às ruas exigir eleições diretas para presidente da República. Desde 1959, quando Jânio Quadros foi eleito para suceder Juscelino Kubitschek – até o fim do regime militar que governou o País durante 21 anos, de 1964 a 1985 – o povo não escolhia com seu próprio voto quem iria ocupar a principal cadeira do Palácio Planalto.

A Emenda Número 11, proposta pelo deputado de Mato Grosso, Dante de Oliveira, acabou não sendo aprovada no Congresso. Mas deixou profundas marcas na história da democracia. Com Doutor Ulysses Guimarães à frente, a campanha levou ao palanque um sem número de outras lideranças importantes do cenário nacional. E também, multidões de brasileiros que foram apoiar o Diretas Já, como esse comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

A foto é de Orlando Brito, um dos mais conhecidos e premiados fotógrafos do país, nascido em Minas e que chegou a Brasília ainda menino, no início de sua construção, em 1956. Fez viagens por mais de 60 países, em coberturas presidenciais, papais e esportivas, como Copas do Mundo e Olimpíadas. Tem seis livros publicados e quatro outros no prelo. Recebeu vários prêmios, entre eles o Press Photo do Museu Van Gogh. de Amsterdã. Onze vezes Prêmio Abril de Fotografia. Bolsa da Fundação Vitae, de São Paulo, em 1991. Várias exposições individuais e obras no acervo de diversos museus do mundo.

Fonte: Brasil 61