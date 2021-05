Henrique Alves e Michel Temer absolvidos

O juiz Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, absolveu o ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves no processo do chamado Quadrilhão do MDB. Também foram inocentados Eliseu Padilha, Moreira Franco, Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima, Rodrigo Rocha Loures e o ex-presidente Michel Temer.

Criador de caso

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não cansa de criar problemas internos e externos.

Guerra química

Como se não bastasse a dificuldade de negociar com os chineses a compra de insumos para fabricação de vacinas contra a Covid-19, o Messias insinua agora que a China produziu o coronavírus em laboratório como parte de uma guerra química.

Ameaça

Na mesma fala, Bolsonaro ameaçou tomar providências se a Justiça o desafiar. Isso não é ser de direita. Isso não é ser conservador. Isso é ser irresponsável.

Veja

Alguém teve a ideia de fazer e distribuir na Internet uma coletânea de capas da revista Veja enfocando denúncias contra o ex-presidente Lula e outros expoentes do PT. Campanha política é a guerra da imagem. 2022 vem aí.

Desumanidade

Os ataques à memória do ator Paulo Gustavo em redes sociais e sessões destinadas à manifestação do público em sites noticiosos ultrapassam o conceito de homofobia. É desumanidade, mesmo. Coisa asquerosa de gente que, ainda por cima, se diz temente a Deus.

Enquanto isso…

A deputada federal Alê Silva (PSL-MG) vive com assessores um conto de fadas no Salão Verde do Congresso Nacional. Por trás, a estátua de Ulysses Guimarães ergue a mão e pergunta: “Diabeisso, pela caridade?”.

Assalto

Um veículo foi tomado de assalto em frente à sede do O Mossoroense na manhã de hoje. Para quem não sabe, o jornal fica no Centro de Mossoró, em área bastante movimentada.

Juizáveis

O TJRN elegeu os advogados Adriana Magalhães Faustino Ferreira, Daniel Cabral Mariz Maia e Felipe Maciel Pinheiro Barros, nessa ordem de classificação, como integrantes da lista tríplice para membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RN).

Desmentido

O leitor George Cunha desmente o conteúdo da matéria “Veja quais grupos estão sendo vacinados em Mossoró” publicada ontem, com informações colhidas junto à prefeitura de Mossoró,

Não procede

“Segundo informações diretas da secretaria de saúde do município, verificadas por mim no dia de hoje, essa informação está desencontrada, pois somente os portadores de síndrome de down com idades a partir dos 18 estão sendo vacinados, as demais comodidades somente a partir da idade de 55 anos”, afirma George.

Matrix 4

A HBO Max anuncia para dezembro a estreia de Matrix 4, com o velho Keanu Reeves (Neo) e Carrie-Ann Moss (Trinity). O filme também estará nos cinemas. Tem o Homem-Aranha de novo, mas esse ninguém aguenta mais.

Conselho de cultura

A eleição foi um tanto confusa. Entretanto, até onde sei, ninguém reclamou de sua lisura. Assim, os escolhidos da sociedade civil e os representantes do poder público tomarão posse no Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) nesta quinta-feira, no auditório da Biblioteca Pública Ney Pontes Duarte.

Amavisse

Hilda Hilst (1930-2004)

Como se te perdesse, assim te quero.

Como se não te visse (favas douradas

Sob um amarelo) assim te apreendo brusco

Inamovível, e te respiro inteiro

Um arco-íris de ar em águas profundas.

Como se tudo o mais me permitisses,

A mim me fotografo nuns portões de ferro

Ocres, altos, e eu mesma diluída e mínima

No dissoluto de toda despedida.

Como se te perdesse nos trens, nas estações

Ou contornando um círculo de águas

Removente ave, assim te somo a mim:

De redes e de anseios inundada.