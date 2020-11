Hemonorte celebra a Semana Nacional do Doador de Sangue

O Hemocentro Dalton Cunha (Hemonorte) realiza de 23 a 27 de novembro a Semana Nacional do Doador de sangue. Este ano, por conta da pandemia, as ações estão voltadas para sensibilizar a população sobre a importância da doação em tempos de Covid-19.

Como forma de homenagear o heróis da vida real, aqueles que doam sangue para salvar vidas e relembrar a doação como um gesto que deve acontecer regularmente, o Hemonorte divulgará em suas redes sociais, vídeos com depoimentos dos doadores com os maiores números de doações.

“Devemos agradecer sempre ao doador de sangue, mas particularmente neste mês, as ações serão voltadas ao reconhecimento do valor que os doadores de sangue têm para a continuidade da vida dos que necessitam de transfusão de sangue”, falou a Diretora do Departamento de Apoio Técnico, Miriam Mafra.

Durante a semana haverá apresentações musicais com Taliérica Karina, Fábio Presgrave, Banda do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado e Germano Luiz em parceria com a Cabo Telecom.

Para ser um doador a pessoa tem que estar saudável, ter entre 16 e 69 anos de idade (quem for menor de 18 anos precisa está acompanhado do responsável legal), pesar acima de 50 kg, ter dormido bem na noite anterior, evitar alimentos gordurosos antes da doação, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, vir alimentado e portar um documento oficial com foto.

SESAP/ASSECOM