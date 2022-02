Hemocentro solicita doações de sangue de qualquer tipo sanguíneo

Pelas redes sociais, o Hemocentro, em Mossoró, solicita que a população realize doações de sangue, uma vez que os estoques do local estão abaixo do adequado, levando em consideração a demanda. Atualmente, a principal demanda por sangue parte do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), maior hospital de urgência e emergência da região.

Além do HRTM, o Hemocentro também atende o Hospital Wilson Rosado, o Hospital Maternidade Almeida Castro e a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Para que os estoques se mantenham adequados para a demanda do hemocentro, é necessário que o local receba uma média de 50 doações diárias.

Com o aumento dos casos de covid-19, as pessoas não estão indo até a unidade para realizar as doações, provocando a redução no estoque, que atualmente está em situação crítica. O hemocentro pede que a população se conscientize e faça a doação de qualquer tipo sanguíneo. “Neste momento, mais uma vez, viemos pedir em apelo que a população possa comparecer ao Hemocentro para doar sangue”, informa.

O hemocentro fica localizado ao lado do Hospital Tarcísio Maia, no bairro aeroporto. Para doar, o doador precisa ter mais de 16 anos (desde que tenha autorização do responsável), pesar mais de 50kg, estar saudável e bem alimentado.

No local, as equipes realizam uma triagem antes de ser iniciada a doação. O hemocentro lembra que uma simples doação pode salvar até quatro vidas. O local funcionada de segunda a sábado, nos turnos da manhã e da tarde.