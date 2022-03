Hemocentro solicita doação de sangue O negativo

O Hemocentro de Mossoró está convocando a população para que sejam feitas doações de sangue do tipo O-, já que o estoque para esse tipo sanguíneo está completamente zerado. Os doadores podem se dirigir até o local, que fica ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) e funciona de segunda a sábado.

Podem doar sangue pessoas com idade entre 16 e 69 anos (menores de idade têm que apresentar autorização do responsável), que estejam pesando mais de 50 quilos. O doador precisa estar bem alimentado, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação e ter feito a última doação há três meses, no caso de homens, e há quatro meses, no caso das mulheres.

De segunda a sexta-feira, o Hemocentro funciona das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 17h, sem fechar para almoço. No local, é feita uma triagem para saber como está a saúde do doador, bem como se os prazos entre procedimentos, tatuagens e vacinas estão sendo respeitados.

De acordo com o Hemocentro, pessoas que tomaram as vacinas Astrazeneca, Pfizer e Janssen só podem doar sangue após 7 dias da aplicação. Já pessoas que tomaram a Coronavac podem doar 48 horas pós a vacinação.

O tipo sanguíneo O negativo é considerado o mais raro e que requer a maior demanda. Isso porque ele é o doador universal, sendo muito utilizado em casos de urgência em que ainda não se identificou o tipo sanguíneo do paciente. Por isso a necessidade de manter o estoque desse tipo de sangue sempre em alta.

O Hemocentro é responsável pelo estoque e distribuição de bolsas de sangue que são destinadas aos hospitais de Mossoró e de toda a região Oeste do estado. Para que os estoques estejam sempre em níveis adequados, o local precisa receber uma média de 50 doadores aptos, diariamente. Além do sangue O negativo, que está em falta, podem ser doados todos os tipos sanguíneos.