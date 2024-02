Hemocentro Regional de Mossoró reforça a importância da doação de sangue no período de carnaval e faz parceira junto à UERN

O Hemocentro Mossoró está convocando a população de Mossoró e região a doarem sangue neste período que antecede o carnaval, visto que geralmente há uma tendência maior no número de acidentes, onde as vítimas acabam recorrendo aos estoques da unidade.

Segundo Dr. Damásio Leite, Diretor Geral do Hemocentro, os estoques de hemocomponentes estão “dentro dos níveis consideráveis”, devido a esta e outras campanhas de incentivo à doação de sangue que vem sendo realizadas, principalmente em datas com feriados prolongados.

“É sabido que em períodos carnavalescos, feriados prolongados e outras datas festivas, as doações caem consideravelmente e as saídas de hemocomponentes aumentam, devido a alta susceptibilidade de riscos. ressaltou Dr. Damásio.

*Sangue bom*

Numa parceira com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), o Hemocentro Mossoró iniciou nesta terça, 06, a programação “Carnaval Responsa 2024” e lançou o “Dia D” da campanha “Uern Sangue Bom”, onde a comunidade acadêmica e a população em geral foi incentivada a participar de uma doação regular.

Cerca de 15 servidores da Universidade compareceram ao Hemocentro nesta terça para doar sangue, e a campanha prosseguirá nos próximos dias com outras doações por parte de professores e técnicos-administrativos da instituição.

O Hemocentro funcionara normalmente neste sábado, das 7h às 17h, fechará na segunda e terça-feira e retornará ao horário normal, das 7h às 18h.

Para maiores informações sobre doação, o telefone do Hemocentro Mossoró é o: (84) 3315-3428.

*Confira abaixo os critérios para doação de sangue:*

Ter entre 16 e 60 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável);

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial;

Pesar no mínimo 50 kg;

Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior;

Estar alimentado e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue;

Caso a doação ocorra após o almoço, aguardar duas horas;

Não estar fazendo uso de medicamentos que possam afetar a saúde;

Não ter contraído hepatite após os 11 anos de idade;

Não ter feito procedimento cirúrgico recentemente;

Tatuagem, piercing e pigmentação impossibilitam a doação por 12 meses;

Não estar gripado ou ser portador de doenças contagiosas;

Não estar exposto a situações de risco, como ter praticado ato sexual sem uso do preservativo ou ser usuário de drogas;

Não ter feito endoscopia nos últimos 12 meses.