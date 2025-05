Hemocentro do RN mantém certificação ISO

O Hemocentro do RN recebeu o resultado da auditoria de recertificação para os processos de Gestão da Qualidade. O comunicado foi feito pela auditora Líder da empresa QMS Certification, Sheila Canos, que auditou o cumprimento aos requisitos da norma da ISO 9001/2015, nos dias 29 e 30 de abril.

“Recomendamos a manutenção da certificação para o Sistema de Gestão da Qualidade.” Foi com essas palavras que Sheila Canos encerrou a auditoria em reunião com os gestores da unidade. A manutenção da certificação mostra que o Hemonorte tem controle e comprometimento com a qualidade e segurança dos seus serviços e produtos. A certificação tem validade de três anos, mas anualmente a Unidade passa por uma auditoria para verificar se continua ou não em conformidade com a norma.

Para a Diretora de Hemoterapia, Ivana Vilar, a manutenção da certificação reflete o comprometimento dos colaboradores em ofertar a população norte-rio-grandense serviços com qualidade e credibilidade. “É gratificante saber que estamos evoluindo, que nossa gestão está no caminho certo, contribuindo e implantando melhorias na saúde pública do Estado”.

O Hemocentro do RN (Hemonorte) foi a primeira instituição pública de saúde do Estado a ser certificada em uma norma de qualidade de padrão internacional. A confirmação da certificação foi feita em março de 2020. Os setores auditados foram o de Captação, recepção do doador, pré-triagem, triagem clínica, coleta e coleta por aférese, processamento e armazenamento de hemocomponente, distribuição de hemocomponentes, controle de qualidade de hemocomponentes, laboratório de sorologia, laboratório de imuno-hematologia, laboratório de HLA e setores da área administrativa.