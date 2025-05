Hemocentro de Mossoró convoca população para doação urgente de sangue

O Hemocentro de Mossoró está fazendo um apelo urgente à população para que compareça ao seu centro de coleta e contribua com a doação de sangue. A unidade, enfrenta um déficit preocupante nos estoques e precisa com urgência de mais doadores regulares.

Atualmente, o Hemocentro coleta, em média, entre 30 e 40 bolsas de sangue por dia, enquanto a saída gira em torno de 80 a 90 bolsas. Essa disparidade tem obrigado a unidade a solicitar reforços de outras regiões para manter o atendimento às demandas da rede hospitalar da cidade e região.

De acordo com a coordenação do Hemocentro, a meta é atingir diariamente cerca de 80 bolsas de sangue aptas para estabilizar os estoques. No entanto, nem todos os voluntários que comparecem estão aptos a doar, pois há um rigoroso processo de triagem. Por isso, estima-se que sejam necessárias aproximadamente 100 pessoas por dia para garantir esse volume.

A assistente social, Micheline Fernandes, pede que à população atenda o chamado com empatia e sensibilidade, comparecendo ao Hemocentro.

“Hoje estamos com alguns tipos sanguíneos em falta. O O positivo, que é o mais comum na população, está com o estoque muito baixo. O A positivo e negativo também, e o O negativo, que é o doador universal, está quase zerado. Estamos perto de um colapso”, reforça.

Ela ainda chama atenção para a proximidade do mês de junho, quando Mossoró realiza uma grande festa junina.

“O Mossoró Cidade Junina está chegando, e com ele vem o aumento do turismo, das festividades e, infelizmente, também dos acidentes e das cirurgias de urgência. O uso do álcool se intensifica nesse período, o que eleva ainda mais os riscos. Por isso, já estamos nos preparando para atender essa demanda crescente por sangue. Precisamos garantir que nosso estoque esteja abastecido para salvar vidas durante o mês de junho”, alertou Micheline.

Expediente

O atendimento no Hemocentro, que fica localizado ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia, acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, sem intervalo para almoço, e aos sábados das 7h às 17h.

Quem pode doar?

Apresentar documento de identificação original com foto;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis);

Pesar mais de 50 quilos;

Estar bem alimentado e em boas condições de saúde;

Não estar usando medicamentos que interfiram na doação;

Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade;

Não ter feito cirurgia recentemente;

Não ter feito tatuagem ou piercing nos últimos 12 meses;

Não ter feito endoscopia nos últimos 6 meses;

Não estar gripado ou com doenças infecciosas;

Não ter se exposto a situações de risco, como sexo desprotegido ou uso de drogas.