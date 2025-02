Hemocentro de Mossoró convoca doadores para reforçar seus estoques de sangue

Há pouco menos de uma semana do carnaval, o Hemocentro de Mossoró está convocando doadores e a sociedade em geral a comparecerem ao seu centro de coleta, localizado ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), a fim de ajudarem no reforço do estoque do banco de sangue, visto que, em geral, o período tem um aumento na quantidade de ocorrências e da necessidade de transfusões.

“O Hemocentro está em constante trabalho de conscientização sobre a doação de sangue e neste período em específico, o carnaval, precisamos que a sociedade procure a unidade local para podermos atender as possíveis demandas que geralmente ocorrem na região.” Destaca Micheline Fernandes Costa, assistente social.

“Precisamos da ajuda de todos realizando a sua doação e contribuindo com esse ato de amor ao próximo, voluntário e solidário e que fará toda diferença na vida de pessoas que precisam neste momento. É um gesto simples e rápido e é a esperança de alguém que porventura precise”. Enfatiza Mariana Rezende, diretora-geral do Hemocentro Regional de Mossoró.

O Hemocentro Mossoró funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h, sem fechar para almoço, e sábado das 7h às 17h. Para que a pessoa possa fazer a doação, é realizada uma entrevista com 20 perguntas a respeito da saúde, estilo de vida da pessoa e, dependendo das respostas, ela estará apta ou não para prosseguir o procedimento.

Confira outros critérios para submissão ao processo de doação de sangue:

– Apresentar documento de identificação original com foto;

– Ter entre 16 e 69 anos (entre 16 e 17 devem estar acompanhado dos pais);

– Pesar mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado;

– Estar em boas condições de saúde;

– Não estar tomando medicamentos que podem afetar a saúde;

– Não ter contraído hepatite após os 11 anos;

– Não ter feito cirurgia recentemente;

– Não ter feito tatuagem ou piercing nos últimos 12 meses;

– Não ter feito endoscopia nos últimos 06 meses;

– Não estar gripado ou ser portador de doença contagiosa;

– Não estar exposto à situação de risco, como ter praticado sexo sem proteção ou ser usuário de drogas.