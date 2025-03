Heathrow: depois do caos gerado por incêndio em um dos aeroportos mais movimentados do mundo

Por Ruth Comerford – Da BBC News

Voos no mundo todo foram interrompidos nesta sexta-feira (21/03) depois que o aeroporto de Heathrow em Londres — um dos mais movimentados do mundo — fechou devido a um incêndio em uma subestação elétrica próxima.

Às 18h em horário local (15h em Brasília), o primeiro voo desde o incêndio pousou em Heathrow, marcando uma retomada gradual do movimento no aeroporto, com chegadas e partidas.