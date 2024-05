Hamilton Mourão justifica ausência em resgates no RS: ‘Tenho 70 anos’

Senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (Republicanos) vem sendo criticado por estar presente no enfrentamento à tragédia no estado. Em sua defesa, o ex-vice presidente afirmou que, aos 70 anos, considera que participar diretamente do socorro seria um “desvio de função”. Mourão fez a declaração em entrevista à Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (24).

“Entendo a crítica. Vamos lembrar que eu tenho 70 anos. Quantos homens da minha idade estão no meio da água? Vocês dizem que há alguém da minha idade salvando gente, mas eu não vejo isso como minha função. Estaria cometendo um desvio de função. É assim que vejo”, afirmou o senador.

Ainda na entrevista, o ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro (PL) disse que não gosta de fazer exploração política, prefere ser discreto e revelou que enviou “inúmeras carretas de doação para o Rio Grande do Sul sem alarde”.

“Vi as críticas, aceito-as, mas aproveito esta oportunidade para explicar minha perspectiva. Meu trabalho para ajudar as pessoas a saírem dessa situação difícil é silencioso, contínuo e sem intenções de capitalização política”, concluiu.

Correio Braziliense