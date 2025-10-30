Hamas devolve corpos de mais dois reféns a Israel como parte do acordo de cessar-fogo em vigor

Por RFI

Os corpos dos reféns, entregues ao exército israelense e ao Shin Bet, o serviço de segurança interna, “serão transferidos para Israel, onde serão recebidos em uma cerimônia militar conduzida pelo Grande Rabino Militar”, antes de serem levados a um laboratório de medicina legal para identificação.

As Brigadas Ezzedine al-Qassam do Hamas anunciaram no início da tarde, em seu canal no Telegram, que entregariam os corpos de “dois prisioneiros israelenses”. O movimento islâmico palestino já devolveu até agora os restos mortais de 15 dos 28 corpos que ainda estavam em Gaza e que deveriam ter sido entregues no início da trégua, alegando que localizar os corpos é “complexo e difícil” em um território devastado pela guerra.

Na noite de segunda-feira (27), o Hamas devolveu a Israel os restos mortais de um refém, identificado pelos médicos legistas como sendo Ofir Tzarfati, cuja parte do corpo já havia sido entregue anteriormente.

Os sucessivos atrasos na entrega dos corpos dos reféns provocaram a indignação do governo israelense.

Violação do cessar-fogo gerou ataques esta semana

Na terça-feira, um soldado israelense foi morto por disparos em Rafah, no sul do território. Pouco depois, o primeiro-ministro israelense ordenou ataques “imediatos” contra Gaza, acusando o Hamas de violar o cessar-fogo.

O Hamas então anunciou o adiamento da entrega de um corpo que estava prevista para o mesmo dia, devido a “violações” da trégua por parte de Israel.

Os ataques israelenses causaram mais de 100 mortes na Faixa de Gaza, incluindo mulheres e dezenas de crianças, segundo a Defesa Civil, que opera sob controle do Hamas, e os hospitais.

Na manhã de quarta-feira (29), Israel declarou ter retomado a aplicação do cessar-fogo. Por sua vez, o Hamas afirmou que seus combatentes não tinham “nenhuma ligação com o incidente de disparos em Rafah”.

O Hamas fez 251 reféns durante seu ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, o que desencadeou a guerra. Esse ataque causou a morte de 1.221 pessoas do lado israelense, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Com AFP