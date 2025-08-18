Hamas concorda com proposta de cessar-fogo

O Hamas aceitou a proposta de cessar-fogo apresentada pelos mediadores do Egito e do Catar, nesta segunda-feira (18).

A notícia, dada em primeira mão por agências de notícia internacionais, foi confirmada na rede social Facebook por Basem Naim, alto funcionário do grupo terrorista:

“O movimento deu sua aprovação à nova proposta apresentada pelos mediadores”.

De acordo com uma fonte oficial egípcia ouvida pela Reuters, a proposta inclui uma suspensão das operações militares na Faixa de Gaza por 60 dias e é vista como um caminho para chegar a um acordo abrangente para encerrar a guerra de quase dois anos.

O período de trégua envolve a libertação de metade dos reféns israelenses mantidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinos, afirma a fonte.

Israel ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Uma fonte familiarizada com as negociações disse à Reuters que a proposta é quase idêntica a uma apresentada anteriormente pelo enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, que Israel havia aceitado.

Após o Hamas chegar a acordo com os mediadores, o chanceler do Egito, Badr Abdelatty, afirmou que o país está “pronto” para se juntar a uma força internacional que seria posicionada em Gaza.

“Estamos prontos para contribuir com qualquer força internacional que possa ser posicionada em Gaza”, sob a condição de que seja baseada “em uma resolução do Conselho de Segurança, com mandato claro e dentro de uma perspectiva política. Sem ela, seria insensato posicionar forças”, declarou.

Cairo também demonstra estar “disposto a contribuir com qualquer esforço internacional em favor da criação de um Estado palestino”, acrescentou o ministro egípcio.

Nova ofensiva de Israel

O Exército israelense anunciou que aprovou o plano para uma nova ofensiva na Faixa de Gaza, que prevê a tomada da Cidade de Gaza, a mais populosa do território palestino, na quarta-feira (13).