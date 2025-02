Haddad vai entregar 25 prioridades a novo comando do Congresso; lista tem regulamentação das big techs e previdência de militares

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá entregar ao novo comando da Câmara e do Senado 25 medidas que ele considera prioritárias e estratégicas para a economia deslanchar. A previsão é de que a entrega aconteça nesta quarta-feira (5), ao meio-dia.

Entre elas, estão medidas internas do governo, projetos de lei e medidas em andamento, que ainda estão sendo elaboradas.

Em elaboração está, por exemplo, a regulamentação das big techs, para evitar monopólio de mercado das grandes plataformas digitais.

Também estão na lista a reforma das previdências dos militares, a limitação dos supersalários, a nova lei de falências, o fortalecimento de proteção a investidores no mercado de capitais, e a modernização no regime de concessão e PPPs. Veja a lista completa abaixo.

➡️ O ministro irá pessoalmente entregar as prioridades para Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado, e para Hugo Motta, novo presidente da Câmara. Esse movimento, além de mostrar bom relacionamento com o parlamento, também o fortalece politicamente para o mercado.

Em entrevista ao Estúdio i, os dois elogiaram o relacionamento com o ministro. “Tenho uma excelente relação com o ministro Haddad. É até uma oportunidade, sem ser advogado do ministro Haddad, mas de perceber que ele está dando o máximo de si para tentar ajudar na agenda econômica do Brasil”, disse Alcolumbre no sábado (1º).

Nesta terça, Hugo Motta afirmou: “Faço questão de registrar, [Haddad] vem se esforçando para fazer um bom trabalho no Ministério da Fazenda”.