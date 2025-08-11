Haddad diz que reunião com secretário de Tesouro dos EUA foi cancelada após articulação da extrema direita

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse em entrevista exclusiva ao programa Estúdio i, nesta segunda-feira (11), que a reunião prevista para acontecer na próxima quarta-feira (13) com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para discutir o tarifaço, foi cancelada após interferência do que chamou de extrema direita.

“A militância antidiplomática dessas forças de extrema direita que atuam junto à Casa Branca tiveram conhecimento da minha fala e agiram junto a alguns assessores, e a reunião virtual que seria na quarta-feira foi desmarcada”, disse Haddad.

Bessant publicou chegou a publicar em sua conta do X que “Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura e prisões arbitrárias que violam os direitos humanos e fazem perseguições políticas, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro”.

Haddad se reúne ainda hoje com o presidente Lula (PT) e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, para definir os últimos detalhes do plano de contingência que promete oferecer socorro aos setores mais afetados pelo tarifaço.