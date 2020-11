Hackers invadem sistema do STJ e “sequestram” arquivos

A presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou nota informando que sua rede de tecnologia da informação foi invadida por hackers na tarde de terça-feira (3), quando se realizavam sessões de julgamento nas seis turmas. De acordo com o site O Bastidor, os invasores “sequestraram” dados de processos e pedem resgate para devolver os arquivos.

O caso foi denunciado à Polícia Federal (PF) que também investiga ataques semelhantes a canais de informática do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da Secretaria de Economia do Distrito Federal e do Ministério da Saúde. O CNJ, por exemplo, teve a conta do Twitter hackeada no domingo (1º).

No caso do STJ, a corte decidiu suspender os prazos processuais até segunda-feira (9) e disponibilizou um endereço de e-mail para protocolo de petições urgentes, a exemplo de habeas corpus. Os Ministros e servidores foram aconselhados a não acessar sequer equipamentos pessoais que, por ventura, tenham se conectado recentemente à rede institucional.

NOTA DO STJ

“O Superior Tribunal de Justiça comunica que a rede de tecnologia da informação do tribunal sofreu um ataque hacker, nessa terça-feira (3), durante o período da tarde, quando aconteciam as sessões de julgamento dos colegiados das seis turmas. A presidência do tribunal já acionou a Polícia Federal para a investigação do ataque cibernético.

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) está trabalhando na recuperação dos sistemas dos serviços oferecidos pela Corte.

Por precaução, os prazos processuais seguem suspensos até a próxima segunda-feira (9). As demandas que importem em perecimento de direito (demandas urgentes, como liminares em habeas corpus) estarão centralizadas na presidência do STJ por igual prazo. As petições podem ser encaminhadas ao e-mail [email protected]

Todas as sessões de julgamento, virtuais e/ou por videoconferência, estão suspensas ou canceladas até restabelecida a segurança do tráfego de dados nos nossos sistemas.

A área de TI do STJ recomendou aos usuários — ministros, servidores, estagiários e terceirizados — que não utilizem computadores, ainda que os pessoais, que estejam conectados com algum dos sistemas informatizados da Corte, até que seja garantida a segurança do procedimento.

Ministro Humberto Martins

Presidente do STJ/CJF”