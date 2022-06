Há uma guerra contra a natureza. Dom Phillips morreu tentando avisá-lo sobre isso

The Guardian – Dom Phillips e Bruno Pereira foram mortos em uma guerra global não declarada contra a natureza e as pessoas que a defendem. O trabalho deles importava porque nosso planeta, as ameaças a ele e as atividades daqueles que o ameaçam importam. Esse trabalho deve ser continuado.

As linhas de frente desta guerra são as regiões de biodiversidade remanescentes da Terra – as florestas, pântanos e oceanos que são essenciais para a estabilidade do nosso clima e sistema planetário de suporte à vida.

A integridade desses sistemas está sob ataque do crime organizado e de governos criminosos que querem explorar madeira, água e minerais para obter lucros de curto prazo, muitas vezes ilegais. Em muitas regiões, a única coisa que está em seu caminho são as comunidades indígenas e outros moradores tradicionais da floresta, apoiados por organizações da sociedade civil, grupos conservacionistas e acadêmicos.

Meu amigo Dom sabia o quanto essa história era importante. Por isso tirou um ano para pesquisar um livro , Como Salvar a Amazônia, e por isso se arriscou a viajar para o território dos bandidos do vale do Javari com Bruno, que foi um dos mais eficazes, corajosos e defensores da floresta ameaçados. Era para ter sido um livro para todos: acessível e útil, olhando tanto para as soluções quanto para os problemas. Isso era típico de Dom, cujo jornalismo sempre teve como objetivo tornar o mundo um lugar mais justo, mais responsável e esclarecido.

Na minha opinião, isso fez dele um correspondente de guerra do século 21, bem como uma testemunha de um crime que provavelmente levou à sua morte. Dom não era nenhum ativista. Ele era o jornalista de um jornalista, que queria descobrir o que estava acontecendo e compartilhar com todos que pudessem ser afetados. Neste caso, todos nós.

Se algo positivo pode vir das notícias horríveis, deveria ser que mais jornalistas cobrissem essa linha de frente, especialmente aquelas regiões controladas por líderes alinhados com interesses criminosos.

Dom conhecia a ameaça representada pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que incentivou a extração ilegal de madeira e mineração, rejeitou direitos de terras indígenas , atacou grupos conservacionistas e cortou os orçamentos e o pessoal das agências de proteção florestal e indígena.

Logo após a vitória de Bolsonaro no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras de 2018, Dom compartilhou seus temores sobre o destino da Amazônia em uma mensagem de WhatsApp: “Este é um período muito sombrio e preocupante e só vai piorar”, escreveu ele. Eu. “Minha sensação é que isso também se tornará mais perigoso para os jornalistas.” Mas seu verdadeiro medo era pelos defensores que viviam à beira das áreas de bandidos da Amazônia, onde os criminosos tentavam invadir territórios indígenas e zonas de conservação. Dom tinha certeza de que uma vitória no segundo turno daria aos bandidos uma luz verde para intensificar seu ataque. “Se ele vencer, como será viver aqui? É como carta branca atacar qualquer um com quem sua máfia discorde”, alertou. A eleição de Bolsonaro levou Dom a concentrar mais seu trabalho na floresta tropical e seus defensores.

Separar o pessoal e o profissional é impossível. Dom o indivíduo era tão importante quanto Dom o jornalista. Ele era muito amado por sua família e amigos. Eu o conheci em 2012, logo depois que cheguei ao Brasil e logo nos demos bem. Ele me ajudou a me adaptar à minha nova casa e me contagiou com sua paixão pela música brasileira, arte, política e natureza. Já no país há cinco anos, Dom parecia saber de quase tudo. E o que ele não sabia, ele estava curioso. Seu interesse pelo mundo era como um holofote mental que percorria o horizonte para sempre. Seja em uma coletiva de imprensa ou em um bar, se ele achava que alguém tinha algo interessante a dizer, ele os fixava com seus penetrantes olhos azuis e iniciava um interrogatório gentil, mas implacável.

Nós nos conectamos através de Bowie e Björk, e um amor pela natureza e esportes ao ar livre. Percorrendo os arquivos do WhatsApp, muitas das histórias e fotos que Dom compartilhou são de vistas espetaculares da vida selvagem que ele encontrou: raias, baleias, tartarugas e tubarões vistos durante passeios de standup paddle ao redor da costa de Copacabana; capuccinos, saguis e tucanos encontrados em caminhadas pelas encostas do Rio de Janeiro. Com um grupo de amigos que pensam como você, fizemos caminhadas de fim de semana pelas montanhas entre Teresópolis e Petrópolis, subimos a Pedra da Gávea para apreciar sua vista deslumbrante do Rio e subimos as encostas de Itatiaia por seus panoramas deslumbrantes. Mais frequentes eram os passeios de bicicleta. Nas primeiras manhãs da semana, começávamos o dia com uma pedalada até o Corcovado, uma atividade de arrebentar os pulmões que ficou conhecida como “Cristo de bicicleta”.

Apesar de uma taxa de trabalho prodigiosa, ele encontrou tempo para seus amigos. Em um momento difícil para mim, a receita de Dom para o blues foi uma playlist do Spotify de músicas dos Walker Brothers, uma receita de espaguete de pasta de anchova e uma enxurrada de convites sociais dele e de sua esposa, Alessandra, para me tirar de um poço de miséria . Também compartilhamos momentos mais felizes. Os mais memoráveis ​​dos inúmeros encontros foram sua festa de casamento em Santa Teresa, onde Dom e Alessandra irradiaram amor e inspiraram danças alegres, e minha própria festa de casamento em Londres no ano passado, onde cada convidado foi convidado a trazer uma palavra escrita em uma pedra em vez de um presente. Para o presente, Dom e Alessandra escolheram “Verdade”.

Uma comunidade indígena protesta contra o desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips em Manaus, Amazonas, Brasil, 15 de junho de 2022. Foto: Raphael Alves/EPA

Essa era sua palavra de ordem. Dom era um jornalista consumado, meticulosamente pesquisando e verificando qualquer assunto que aparecesse em seu caminho. Cobrindo temas de economia a arte, ele era um escritor versátil, mas foi sua cobertura do desastre ambiental de Mariana que voltou sua atenção para as questões ambientais, notadamente os incêndios devastadores causados ​​por agricultores e grileiros na floresta amazônica em 2019.

Destemido e cada vez mais alarmado com o que estava acontecendo com a floresta tropical e seus defensores, Dom aumentou sua cobertura sobre o meio ambiente e os direitos indígenas. No ano passado, ele levou esse compromisso um passo adiante, tirando um ano de folga para escrever um livro. Como de costume, ele não deixou pedra sobre pedra, o que significava que sua bolsa da Fundação Alicia Patterson foi rapidamente usada em viagens de reportagem, então ele teve que pedir dinheiro emprestado à sua família na Inglaterra para concluir o projeto. A viagem de reportagem ao vale do Javari seria uma das últimas. Ele já havia estado na reserva remota, do tamanho da Áustria, uma vez antes, em 2018, quando conheceu Bruno. Bruno convenceu Dom de que a atenção precisava ser focada nas comunidades da floresta na linha de frente. “ Não é sobre nós ”, disse o homem corpulento de óculos a Dom. “Os indígenas são os heróis.”

Os dois homens se reuniram no início deste mês para uma viagem fatídica a Javari. Eles parecem ter sido emboscados e mortos em seu retorno, provavelmente por uma máfia ilegal de pesca e contrabando que já havia ameaçado Bruno porque ele havia ajudado os indígenas a expor seus crimes. As autoridades brasileiras demoraram a agir: a polícia se recusou a colocar um helicóptero no ar depois que os dois homens foram dados como desaparecidos, e os militares disseram que tinham capacidade para fazer buscas, mas perderam mais de um dia esperando ordens.

Essa resposta do exército destaca o quão fracos e mal direcionados os estados se tornaram. A defesa nacional está presa no passado – focada demais nas fronteiras e insuficiente nos ecossistemas. Enquanto isso, gangues criminosas invadem áreas indígenas e de conservação impunemente. O fracasso do Estado em defender os defensores da floresta, mesmo quando dá luz verde à extração ilegal de recursos, sugere que o governo no Brasil foi capturado por interesses criminosos.

Em ano eleitoral no Brasil, tudo é político. Bolsonaro disse: “Os indícios são de que algo perverso foi feito com eles”, mas também acusou Dom e Bruno de fazer uma “aventura” que foi “ imprudente ”. Esta é uma tática comum na guerra pela natureza. Aqueles que impulsionam a agenda extrativista frequentemente banalizam, denigrem ou criminalizam os defensores da terra. Eles tentam alegar que protestos e denúncias são isolados e irracionais, em vez de uma tentativa de entender e enfrentar problemas estruturais em escala global. Quando isso não funciona, pode ocorrer intimidação e violência.