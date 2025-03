Gutemberg Dias assume a presidência do PSB Mossoró

Por Carol Ribeiro

Ex-dirigente do PCdoB Mossoró, o empresário Gutemberg Dias (PSB) será o novo presidente do PSB no município. O ex-presidente Lahyre Rosado Neto havia deixado o comando da sigla no município em novembro do ano passado.

Dias assume o posto neste sábado (22), às 15h, na Convenção Municipal do partido, que acontece na Escola Estadual Dix-Sept Rosado.

Além de já ter dirigido o PCdoB por muitos anos, Gutemberg Dias foi uma surpresa positiva para a esquerda na eleição municipal de 2016. Sua votação expressiva para os padrões locais da ala ideológica, de 11.152 (8,45%) votos, foi a maior em toda a história de candidatos-partidos da esquerda em Mossoró. Superou o recorde de 1992.

É geógrafo e professor da UERN, e já presidiu a Redeptro RN.

A eleição que conduzirá Gutemberg à presidência do PSB terá a presença de Cadu Xavier, pré-candidato a governador do RN do PT.

Encontro de Mulheres

O evento também incluirá em sua programação o Encontro de Mulheres do PSB. “Um momento especial de celebração e reconhecimento das mulheres que, com coragem e dedicação, ajudam a construir um futuro mais justo e igualitário”, diz convite da sigla.