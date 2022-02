Guedes se diz frustrado. Imagine o povo!

O ministro Paulo Guedes ganhou o apelido de Posto Ipiranga por causa de uma propaganda da rede de postos que dizia que de tudo você poderia encontrar lá. Como o presidente Bolsonaro sempre dizia que tudo perguntasse ao ministro, ele ganhou o apelido. Ao completar três anos no cargo, no entanto, o ministro está cada vez mais solitário na defesa das bandeiras liberais no governo.

Em entrevista ao Estadão, o ministro se disse movido pelo “senso de compromisso e de responsabilidade com 200 milhões de brasileiros”, apesar de vários e seguidos sinais de falta de prestígio no governo e com o presidente.

Espírito público? Apego ao cargo? Vaidade? Bom, fato é que o salário é o que menos importa ao ministro, acusado de manter milhões de dólares no exterior e se beneficiar com a desvalorização de nossa moeda, fazendo com que sua fortuna cresça mais e mais.

De acordo com a matéria do estadão, “relatos feitos por diferentes fontes, Guedes procura manter o equilíbrio nas contas públicas, mas muitos de seus pares conspiram a céu aberto para abrir os cofres, esperando com isso azeitar a campanha de reeleição de Bolsonaro e – acima de tudo – as suas próprias campanhas.”

O ministro se disse frustrado e que o que lhe falta é apoio para implementar a sua agenda liberal. “Não tive o apoio que tinha de ter”, diz. “Nós entramos com uma plataforma que é o resultado de uma aliança de conservadores e liberais, que funcionou politicamente para a eleição, mas a engrenagem não girou. Essa aliança não conseguiu nem implementar as propostas dos conservadores, porque os liberais têm valores um pouco diferentes, nem as reformas liberais, porque às vezes têm fogo amigo dos conservadores.”

Enquanto o ministro reclama da falta de apoio, a inflação vai engolindo a renda do trabalhador brasileiro e nossa economia vai dando sinais e mais sinais de estagnação.