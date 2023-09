Guardas Municipais de Mossoró decidem suspender diárias operacionais e deflagram mobilizações

O Sindicato dos Guardas Municipais do Estado do RN (Sindguardas) realizou Assembleia Geral em Mossoró, nesta terça-feira, 26, para discutir e deliberar sobre a luta por direitos e valorização da categoria, que relata insatisfação com a gestão municipal e por esse motivo, decidiu realizar uma série de mobilizações. Além disso, os GCMs também vão suspender a realização de Diárias Operacionais.

Durante a Assembleia Geral, foi ressaltado que a Prefeitura de Mossoró descartou o acordo feito com a categoria, cujo entendimento e proposta tinham sido construídos pela própria comissão de trabalho envolvendo o Executivo. No entanto, de acordo com o Sindicato, no último dia 18, o prefeito Allyson Bezerra (União Brasil) retirou esse acordo.

O Sindguardas afirma que a gestão descumpriu o que tinha se comprometido e agora se nega a negociar a recomposição salarial e do aumento do Adicional de Risco de Vida (ARV). “Com isso, a categoria insatisfeita e sentindo-se desrespeitada decidiu que do dia 27 ao dia 30 de setembro todas as Diárias Operacionais serão devolvidas e nenhum GCM irá fazer DO”, comenta Héber Monteiro, diretor do Sindguardas/RN.

Cerca de 100 guardas civis municipais participaram da Assembleia. Na ocasião, também ficou decidido que a categoria não vai desfilar no próximo dia 30 de setembro, quando se comemora o aniversário da cidade.

Outras mobilizações previstas para os próximos dias é a doação de sangue coletiva, entre os dias 27 e 30, e ainda a realização de panfletagem durante o evento Auto da Liberdade.