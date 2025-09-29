Guarda Civil Municipal atende ocorrência de violência doméstica e prende agressor em Mossoró

Na noite deste sábado (27), a Guarda Civil Municipal de Mossoró atendeu mais uma ocorrência envolvendo violência doméstica. O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Plantão para os devidos procedimentos legais.

A vítima, que teve coragem de denunciar seu companheiro recebeu toda a assistência necessária, incluindo apoio e traslado até uma residência onde pudesse se sentir segura.

De acordo com a corporação, a ocorrência se estendeu pelas primeiras horas da madrugada e só foi concluída ao amanhecer deste domingo (28). Isso evidencia o empenho e dedicação dos agentes da GCM, que não medem esforços para proteger vidas e garantir direitos.