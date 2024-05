O Rio Guaíba chegou a 4,95 metros no início da tarde desta quinta-feira (9), registrando pela primeira vez uma cota de inundação menor do que 5 metros desde o início da enchente histórica que atinge Porto Alegre e grande parte do Rio Grande do Sul.

Apesar da baixa, o rio ainda quase 2 metros acima da cota de inundação, que é de 3 metros. O rio atingiu sua máxima histórica no início deste mês em meio às chuvas que assolam o estado, quando chegou a 5,33 metros.

O rio atingiu sua máxima histórica no início deste mês em meio às chuvas que assolam o estado, quando chegou a 5,33 metros.

Guaíba chega a menos de 5 metros pela primeira vez após cheia histórica

Rio está em 4,95 metros, ainda muito acima da cota de inundação, mas com registro de queda

1 de 11

Crédito: Reprodução CNN

2 de 11

Crédito: Reprodução CNN

3 de 11

Crédito: Reprodução CNN

4 de 11

Crédito: Reprodução CNN

5 de 11

Crédito: Reprodução CNN

6 de 11

Crédito: Reprodução CNN

7 de 11

Crédito: Reprodução CNN

8 de 11

Crédito: Reprodução CNN

9 de 11

Crédito: Reprodução CNN

10 de 11

Crédito: Reprodução CNN

11 de 11

Crédito: Reprodução CNN

Carolina Figueiredoda CNN

09/05/2024 às 13:11 | Atualizado 09/05/2024 às 14:44

O Rio Guaíba chegou a 4,95 metros no início da tarde desta quinta-feira (9), registrando pela primeira vez uma cota de inundação menor do que 5 metros desde o início da enchente histórica que atinge Porto Alegre e grande parte do Rio Grande do Sul.

Apesar da baixa, o rio ainda quase 2 metros acima da cota de inundação, que é de 3 metros. O rio atingiu sua máxima histórica no início deste mês em meio às chuvas que assolam o estado, quando chegou a 5,33 metros.

O rio atingiu sua máxima histórica no início deste mês em meio às chuvas que assolam o estado, quando chegou a 5,33 metros.

Mais cedo, o Serviço Geológico Brasileiro (SGB) já havia projetado que o Guaíba ficaria abaixo dos 5 metros ainda nesta quinta-feira (9). Porém, em caso de chuvas na região, o cenário pode se modificar.

Metereologistas da Climatempo preveem que novos episódios de chuva de alta intensidade e fortes rajadas de vento podem trazer novos transtornos ao Rio Grande do Sul até este final de semana. O pior cenário deve ser observado no domingo (12).

Confira abaixo os níveis do Guaíba registrados nos últimos dias:

12h15 de 09/05 – 4,95m

11h15 de 09/05 – 5,02m

09h15 de 09/05 – 5,03m

05h15 de 09/05 – 5,06m

16h15 de 08/05 – 5,03m

13h15 de 08/05 – 5,06m

10h15 de 08/05 – 5,08m

06h15 de 08/05 – 5,12m

04h15 de 08/05 – 5,16m

20h15 de 07/05 – 5,20m

19h15 de 07/05 – 5,23m

14h15 de 07/05 – 5,23m

11h15 de 07/05 – 5,28m

09h15 de 07/05 – 5,25m

05h15 de 07/05 – 5,27m

