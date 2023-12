Grupos de dança e teatro da Uern estreiam espetáculo

Uma noite de dança e teatro. Assim será esta quinta-feira (14), no Campus Central da Uern, no espaço ao lado da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), onde acontecerá a estreia dos novos espetáculos dos grupos de dança (Grudum) e teatro (Grutum) da universidade. “Brincantes” e “No fundo do poço” serão apresentados a partir das 19h, integrando a programação da Caravana Natalina da Uern, iniciada na última segunda-feira. O acesso é livre.

Em “Brincantes”, o Grupo de Dança Universitário (Grudum) trabalha a performance corporal tendo como base a cultura popular e algumas de suas danças, em uma relação com a atividade dos artistas populares. “Quando artistas populares vão apresentar-se dizem que vão brincar. Brincadeira de gente não se limita à infância. Brincantes é uma releitura contemporânea das tradições que se perpetuam no imaginário popular brasileiro”, explica a sinopse do espetáculo, que tem direção de Renata Soraya e conta com Ana Valéria Cibulski, Bruna Medeiros, Camilla Medeiros, Hozana na Terra, Karine Cortez e Vanessa Emilly no elenco.

Já “No fundo do poço”, novo espetáculo do Grupo de Teatro Universitário Mossoroense (Grutum), foi construído a partir do texto “Com os bolsos cheios de Pão”, do romeno Matéi Visniec, mas com o objetivo de falar sobre temas que afetam a vida do mossoroense e do potiguar, sem perder o caráter universal.

O espetáculo é um convite ao teatro mais essencial, tendo como elemento mais importante o contato do ator e do público. Trata-se de um mergulho profundo nas relações construídas neste tempo pós-pandemia e de forte influência das redes sociais. A direção é de Dionízio do Apodi. O elenco conta com Cumpadi Caboco, Pedro Carlos, Ramires Shweysi e Renata Soraya. Colaboração artística de Álex Martins.

Caravana

A Caravana Natalina da Uern se encerra neste final de semana, com duas apresentações, nos dias 15 e 16, do espetáculo “Auto de Natal: a reinvenção do mundo”. A montagem, que tem direção artística de Denilson David e coreografia de André Rosa, coordenadores dos grupos Baobá e Cinese, respectivamente, será apresentada no Complexo Cultural da Uern, na Zona Norte de Natal, a partir das 19h. A entrada é gratuita.