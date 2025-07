Grupo técnico é criado para implantação do Hospital Universitário do Seridó em Caicó

Durante reunião realizada em Brasília, a governadora Fátima Bezerra, acompanhada dos deputados federais Natália Bonavides e Fernando Mineiro, e do ministro da Educação, Camilo Santana, definiu a criação de um grupo de trabalho para tratar da implantação do Hospital Universitário do Seridó, em Caicó.

O grupo será composto por representantes da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM).

Segundo a governadora Fátima Bezerra, “esse hospital representa muito mais que infraestrutura: é saúde, ensino, pesquisa e fortalecimento do SUS para o Seridó e todo o Rio Grande do Norte. O ministro demonstrou sensibilidade e compromisso. Vamos seguir com o grupo de trabalho formado por UFRN, Sesap e Governo do RN para avançar nos próximos passos desse projeto transformador”.

A criação do grupo ocorre após o alinhamento entre as instituições envolvidas. De acordo com o secretário de Saúde do RN, Alexandre Motta, “o ponto alto da reunião de hoje é que temos um consenso entre as principais instituições que estão discutindo a criação desse projeto, do Hospital Universitário para a região do Seridó. Isso é um passo importante na construção dessa nova realidade”.

Durante o encontro, foi apresentado ao ministro Camilo Santana e ao presidente da Ebserh, Arthur Chioro, um relatório elaborado por representantes da Sesap e da EMCM-UFRN. O documento traz um diagnóstico da rede de saúde do Seridó e propõe medidas para qualificar e ampliar os serviços na região, além de melhorar a formação dos profissionais da área vinculados à universidade.