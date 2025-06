Grupo Nordestão assume as operações da Rede Cidade de Mossoró

O Grupo Nordestão vai assumir as operações da Rede Cidade de Mossoró. O negócio será anunciado nesta quinta-feira, 5, em coletiva à imprensa no Centro de Distribuição do Cidade, localizado na Sérvulo Marcelino – Planalto 13 de Maio, às 10h.

Trata-se de um momento significativo para o varejo de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Na coletiva, o supermercadista Maximiliano Mendonça, líder do Grupo Cidade, explicará a decisão de transferir a bandeira para o Grupo Nordestão.

E representantes do Nordestão irão compartilhar os planos de expansão e investimentos na região.