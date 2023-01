Grupo Guararapes confirma fechamento de fábrica e demissão 2 mil funcionários

A notícia publicada pelo Diário do Nordeste pegou muita gente de surpresa: o ano nem bem começou, com a chegada de Lula ao poder, e o Grupo Guararapes demitiu mais de 2 mil funcionários e fechou a fábrica que tinha em Fortaleza, no Ceará.

Por meio de comunicado oficial enviado a imprensa, o Grupo que controla as Lojas Riachuelo, afirmou que vai centralizar sua produção na fábrica de Natal, no Rio Grande do Norte. Antes do encerramento oficial, algumas funções já vinham sendo informadas extraoficialmente sobre o fim das operações em Fortaleza, sendo oferecidas a elas a transferência para Natal ou para São Paulo, ou ainda o desligamento.

Veja a nota do grupo:

O Grupo Guararapes informa que irá centralizar sua produção fabril em Natal, no Rio Grande do Norte. A decisão faz parte do planejamento estratégico da companhia com foco em otimizar a operação fabril para intensificar eficiência, competitividade e diversificação de produtos. O modelo de negócio integrado do grupo permanece inalterado, preservando a cadeia de fornecimento nacional.

Vale frisar que a Guararapes preza, primordialmente, pelo cuidado e olhar humano, assim todos aqueles que foram afetados por essa decisão já estão recebendo a assistência devida juntamente com um pacote extra para auxiliar nesse período.

A todos foi oferecido a extensão do plano de saúde pelo dobro do aviso prévio e o valor de meio piso salarial. As máquinas de costura industrial foram doadas às costureiras e aos demais foi fornecido um adicional de mais um salário.

A Guararapes tem uma relação de longa data com o Ceará e seguirá atuando no estado por meio de suas lojas.