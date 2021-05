Grossenses dominam classificação no 1º Festival de Música Autoral da Região Costa Branca

Foram anunciados na noite deste sábado (22), os vencedores do 1º Festival de Música Autoral da Região Costa Branca, iniciativa do poeta, cantor e compositor Geová Costa, aprovado pela Lei Aldir Blanc, via Fundação José Augusto, do Governo do Estado.

Os grossenses lideraram a disputa, abarcando o terceiro e a primeira colocação. O mossoroense André da Mata ficou em segundo lugar. A comissão julgadora foi composta pelo maestro Bebem Dantas, o cantor e compositor Genildo Costa e o músico e professor de música da Escola de Artes de Mossoró Marcondes.

Veja como ficou a classificação:

1º colocado: composição Meu Mundo Brasil, Luanderson e Lizuyani, de Grossos;

2º segundo: Carreiro Bom, André de Mata, de Mossoró;

3º colocado: Piquê, Romero Oliveira, de Grossos.

Os contemplados receberão R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Acompanhe a transmissão no link abaixo: