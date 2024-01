Greve geral na Argentina faz aéreas brasileiras cancelarem voos para o próximo dia 24

Apuração do g1 identificou 33 voos cancelados. GOL e da Latam dão orientações para quem foi atingido; saiba o que fazer.

Por Paula Salati, g1

20/01/2024 11h04 Atualizado há 47 minutos

Movimentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo, em novembro de 2022. — Foto: SUAMY BEYDOUN/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A greve geral na Argentina convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), para o dia 24 de janeiro, fez as aéreas brasileiras cancelarem voos para este dia, segundo uma pesquisa do g1 nos sites da GOL e da Latam. A Azul não opera no país vizinho.

O levantamento feito pela reportagem detectou 33 cancelamentos de voos de ida e volta, entre Brasil e Argentina, no dia 24 de janeiro. A pesquisa foi realizada na manhã deste sábado (20).

Só na GOL, estão previstos 22 cancelamentos, enquanto na Latam o g1 apurou 11 rotas canceladas e uma com status de atraso.

A greve geral na Argentina foi convocada ainda no final de dezembro, após o presidente eleito Javier Milei anunciar uma série de reformas econômicas e trabalhistas.

O que dizem as aéreas

Em nota, a GOL enviou orientações para os passageiros que tiveram seus voos cancelados e explicou que a decisão foi necessária, pois a paralisação afetará toda a atividade aeroportuária nas cidades em que a companhia opera (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário), “impossibilitando a realização dos voos.”

Já a nota da Latam apenas cita “possíveis cancelamentos” nos voos de ida e volta entre Brasil e Argentina no dia 24. E indica as alternativas para os passageiros com voos cancelados.

Os cancelamentos previstos são somente para o dia 24. Os serviços das aéreas estão normalizados antes e depois desta data.

Orientações da GOL e da Latam

GOL

A aérea informou que os seus clientes terão seus voos remarcados para outras datas e poderão realizar a alteração sem custos, podendo solicitar reembolso integral.

“Clientes com bilhetes marcados para esta data estão recebendo comunicação via e-mail e SMS, de acordo com os dados informados no ato da compra, já podendo realizar a autogestão de seus bilhetes nos Canais Digitais da GOL”, diz a empresa.

A companhia disse ainda que criou operações extras para os dias 25 e 26 de janeiro;

Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo número 0300 115 2121;

Para clientes na Argentina, o número de contato é o +55 11 3471 2973, com atendimento em espanhol das 8h às 20h;

Quem adquiriu passagem por agências de viagem deve procurar diretamente seus representantes, diz a GOL.

LATAM

A companhia informou que os passageiros afetados poderão utilizar uma das seguintes opções:

Alteração de data/voo: sem multa (tanto ida quanto volta) para uma nova data de viagem até 15 dias após a data original;

Reembolso: podem ser solicitados sem multa para todos os bilhetes não utilizados.

A aérea orientou ainda que os passageiros confirmem periodicamente o status dos voos no site.