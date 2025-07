Grávida de 7 meses é encontrada morta dentro de casa no bairro Sumaré

Vandeilma Fernandes Oliveira, 36 anos, natural de Rodolfo Fernandes/RN, foi encontrada morta no início da manhã deste sábado (05), dentro de sua residência localizada na Rua do Meio, no bairro Sumaré, em Mossoró. As informações são do Blog Fim da Linha.

O caso foi registrado por volta das 7h30 e chamou a atenção de moradores da localidade, quando vizinhos se depararam com a mulher morta na sala da casa e chamara o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi ao local e constatou o óbito.

Segundo as primeiras informações repassadas à polícia, a suspeita é de que a causa da morte tenha sido uma possível overdose de cocaína, mas somente exames periciais poderão confirmar oficialmente.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada das equipes da Delegacia de Plantão e do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), que realizaram os procedimentos cabíveis.

O corpo de Vandeilma, que morava sozinha, foi removido, após a perícia e encaminhado para exames no IML de Mossoró. A Polícia Civil vai investigar o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.