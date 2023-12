Gratidão de dom Mariano marca sessão de Santa Luzia

A sessão solene em celebração à Santa Luzia, na véspera do dia da padroeira de Mossoró, hoje (12), na Câmara Municipal, foi marcada por palavras de gratidão de Dom Mariano Manzana. Atual administrador apostólico, o italiano agradeceu a Mossoró pelo apoio nos últimos 19 anos, durante seu bispado na Diocese.

No último dia 18 de novembro, o Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia, em razão da idade, apresentado por dom Mariano Manzana ao governo pastoral. No mesmo ato, o Santo Padre nomeou para a Diocese de Mossoró dom Francisco de Sales Alencar, atual bispo de Cajazeiras.

“Adotei o Brasil e, de modo particular, o Rio Grande do Norte, como segunda pátria. Estamos terminando o serviço, em 17 de fevereiro, vamos passar o báculo para dom Francisco Sales. Deixo meu obrigado ao povo de Mossoró”, agradeceu Dom Mariano.

E acrescentou: “Escolhi servir a esse povo, mas também fui acolhido por esse povo, aceito e colocado no coração. Por isso, ao terminar o meu mandato, digo a essa sala (plenário da Câmara), que também representa o povo de Mossoró, que Mossoró está também no meu coração”.

O sacerdote expressou ainda gratidão à Câmara de Mossoró por mais uma homenagem à Santa Luzia, que, segundo ele, é patrimônio espiritual de Mossoró. “Esta sessão expressa amor da comunidade de Mossoró a Santa Luzia”, frisou.

Além de dom Mariano, discursaram na sessão Amábilis de Oliveira e Silva, em nome dos (a) homenageados (a), e o arcebispo emérito de Trento, na Itália, dom Luigi Bressan. Ele foi o responsável por sagrar dom Mariano bispo, em 2004. Bressam e Manzana receberam, na sessão solene, Moção de Aplauso e Menção Honrosa da Câmara.

“Dom Mariano trabalhou por 12 anos como animador do espírito missionário na nossa Diocese e, depois, o papa me encarregou, com outros bispos, de comunicar a dom Mariano que o estava nomeando bispo aqui”, contou Bressan, que entregou medalha, com símbolo da catedral de Trento, ao presidente da Câmara, Lawrence Amorim.

Padre Sátiro

Ao expressar honra pela homenagem, o vereador disse também ser honrosa para a Câmara mais uma sessão solene em homenagem a Santa Luzia. “Aproveito para fazer homenagem especial à memória e ao legado do padre Sátiro Cavalcante Dantas (falecido em 27 de novembro), que estaria aqui nesta sessão solene. Onde estiver, está muito feliz pela homenagem à Santa Luzia”, registrou.

Após as falas, a solenidade passou à entrega de homenagens, em reconhecimento ao trabalho de membros da comunidade católica por Mossoró, nos mais diversos campos de atuação. A imagem de Santa Luzia foi introduzida no plenário por Maria Florência, servidora do setor copa e cozinha da Câmara.

Compuseram a mesa da cerimônia, além de dom Mariano Manzana e de dom Luigi Bressan, o vigário-geral da Diocese de Mossoró, padre Flávio Augusto Forte de Melo; irmã Maria Zelândia da Silva (diretora do Colégio Sagrado Coração de Maria), juíza Ana Clarissa Arruda Pereira (Judiciário), secretário-adjunto estadual do Gabinete Civil Ivanilson Maia (Governo do Estado) e Evanice Fernandes (Prefeitura de Mossoró). Também prestigiaram a sessão solene representantes de outras instituições e segmentos sociais.