Governo, UFRN e Ebserh discutem Hospital Universitário do Seridó

O grupo de trabalho firmado para tratar do Hospital Universitário do Seridó teve sua primeira reunião realizada na tarde desta quarta-feira (16). Com a presença da governadora Fátima Bezerra, a equipe formada pelo Governo do Estado, representado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM), discutiu o cronograma de ação e as primeiras medidas encaminhadas para implantação da unidade em Caicó.

“Esse hospital será uma grande conquista para o Seridó e para o nosso estado, além de ser o instrumento que vai consolidar a EMCM como o case de sucesso que é. Tenho muito orgulho desse projeto, que acompanhei desde os primeiros passos”, disse a governadora Fátima Bezerra.

A reunião foi conduzida pelo presidente da Ebserh, Arthur Chioro, ao lado de sua equipe técnica, com a presença ainda do secretário titular da Sesap, Alexandre Motta, do reitor da UFRN, José Daniel Diniz Melo, e o diretor da EMCM, George Dantas. “O Hospital Universitário do Seridó é um projeto de impacto social enorme. Só tenho a parabenizar todos pela condução e construção do projeto”, destacou o reitor.

Na próxima semana, os grupos técnicos farão uma reunião para discutir o perfil assistencial da unidade, a partir dos estudos já feitos pela Sesap e pela UFRN, por meio da EMCM, com dados epidemiológicos e de necessidade assistencial do Seridó.