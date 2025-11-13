Governo Trump anuncia operação ‘Lança do Sul’ sob alegação de combater narcotráfico

O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, anunciou nesta quinta-feira (13) uma operação militar chamada ‘Lança do Sul’, que teria o objetivo de combater o que ele chamou de “narcoterroristas” e proteger o país das drogas.

O local exato não foi informado, mas a operação será realizada com o Comando Militar Sul, que realiza operações no Caribe e na América Latina. Os EUA tem intensificado a presença de navios e aviões de guerra perto da costa da Venezuela, num movimento que o governo de Nicolás Maduro, em Caracas, considera preparatório para uma eventual invasão.

“Hoje, estou anunciando a Operação Lança do Sul”, disse Hegseth, em um post na rede social X.

“Liderada pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear e o Comando Militar do Sul, essa missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. O hemisfério Ocidental é a vizinhança da América – e nós o protegeremos.”

Em janeiro, o Comando Sul havia anunciado uma operação também chamada Lança do Sul (Southern Spear, no original em inglês) em um comunicado em seu site. O texto faz referência à implantação de “sistemas robóticos autônomos para apoiar a detecção e o monitoramento do tráfico ilícito”.