Governo se instala em Mossoró de 25 a 28 de setembro

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte se instala em Mossoró nos dias 25, 26, 27 e 28 de setembro. A transferência do Governo para Mossoró é uma demonstração da atuação da gestão na segunda maior cidade do estado e na Região Oeste como um todo, é também uma forma de prestigiar a história e cultura local no período em que o município realiza a Festa da Liberdade.

Neste período o Governo ficará sediado na reitoria da UERN. O ato de instalação acontece às 10h desta quinta-feira (25), no Pátio da Reitoria. A presença do Governo em Mossoró e autorizada pela Assembleia Legislativa, considerada uma tradição e aproxima os gestores públicos estaduais da população, tanto daquele município quanto dos municípios da região.

Ao longo de quatro dias, a governadora Fátima Bezerra realizará ações de governo e irá vistoriar obras, ouvir a população e técnicos envolvidos, cumprindo agendas nas áreas de infraestrutura, educação, abastecimento e segurança pública.

Entre as ações, estão entregas importantes como o IERN de Areia Branca, escolas reformadas, lançamento do projeto “Plantando o Futuro” e o lançamento de edital da Economia Solidária para Compras Governamentais.