Governo sanciona lei que cria fundo para modernizar a Polícia Civil do RN

A governadora Fátima Bezerra sancionou nesta quarta-feira (25) a lei que institui o Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (Fundapol). O objetivo é destinar valores confiscados em investigações, após condenação definitiva, para reaparelhamento administrativo, manutenção e modernização da corporação.

Segundo a governadora, o Fundapol representará um passo significativo para o fortalecimento institucional e operacional da Polícia Civil. A iniciativa é focada especialmente no combate ao crime organizado, cuja estrutura se baseia no acúmulo de bens ilícitos e no financiamento de atividades que ameaçam a ordem pública.

“Acabo de sancionar a lei que institui o Fundo de Desenvolvimento da Polícia Civil. Este é um sonho antigo, acalentado há mais de 40 anos. Esta conquista representa um reforço financeiro fundamental, pois permite que os recursos oriundos de investigações sejam reinvestidos na reestruturação da polícia, após o devido processo judicial”, pontuou a governadora.