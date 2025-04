Governo reúne parlamentares para apresentar avanços na saúde do RN

O Governo do Estado reuniu, na tarde desta segunda-feira (31), membros das bancadas parlamentares estadual e federal para apresentar um balanço dos avanços mais recentes na saúde pública do Rio Grande do Norte.

Entre as principais melhorias e investimentos destacados estiveram ações como a instalação do serviço de ortopedia no Hospital Regional de Macaíba, que está perto de alcançar os mil atendimentos e passou de cem cirurgias realizadas, e o consequente desafogo do Hospital Walfredo Gurgel; novos serviços abertos nos hospitais da Mulher, em Mossoró, no Regional de Assu e no Estadual de Caicó.

A exposição foi feita pelos gestores da Secretaria de Estado da Saúde Pública e diretores de unidades hospitalares ao grupo formado pelos deputados estaduais Francisco Medeiros, Vivaldo Costa e Eudiane Macedo, além de representantes dos mandatos de Natália Bonavides, Fernando Mineiro, Hermano Moraes, Isolda Dantas, Ubaldo Fernandes e Divaneide Basílio.

“Sabemos que a saúde do estado é pra hoje, bem melhor que era no passado. E esse momento de hoje é importante para que os parlamentares também possam ver melhor o que a Sesap já entregou para a sociedade”, disse o secretário de Estado da Saúde Pública, Alexandre Motta.

Falando em nome dos convidados, o deputado estadual destacou a necessidade de se manter uma defesa constante da pauta da saúde pública. “Quem acompanha tem plena consciência de tudo que já avançou. E temos sim que comparar com o passado. Os fatos mostram com certeza que não está pior, apesar da campanha permanente de desinformação, com a qual é preciso ter cuidado”, pontuou ele.

A Sesap informou ainda que vai encaminhar a todos os parlamentares um resumo de aproximadamente 200 páginas com todas as ações de destaque e seus resultados positivos apurados desde 2019.