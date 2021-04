Governo renova contrato com Banco Mundial e garante continuidade de obras do Hospital da Mulher

O Governo do Estado divulgou nesta terça-feira (06), a renovação do prazo de contrato do empréstimo de recursos com o Banco Mundial. A vigência, que seria finalizada na última quarta-feira (31), teve seu prazo prorrogado para 31 de dezembro de 2022, assegurando 80 milhões de dólares em investimentos, montante equivalente a R$ 450 milhões, conforme anunciou a governadora Fátima Bezerra durante reunião virtual com equipe do Executivo estadual.

“Ao assumir o governo, assumimos a responsabilidade de dar continuidade a este projeto que é inovador e intersetorial, pois envolve ações das mais diversas áreas como agricultura, infraestrutura, educação, cultura, saúde, e que juntas somam mais de R$ 2 bilhões em investimentos, desde 2014”, destacou a governadora.

Segundo o Governo, com a renovação do convênio, obras importantes, que apresentaram problemas ou paralisações ao longo dos anos serão retomadas, como a construção do Hospital da Mulher, em Mossoró, dos Postos Fiscais em Canguaretama e Passa e Fica, e a recuperação da Barragem de Pataxó, em Ipanguaçu. O Projeto de Desenvolvimento Sustentável do RN – Governo Cidadão vai investir no total US $ 360 milhões até o fim de seu prazo. O empréstimo ao Banco Mundial foi contratado em 2014.

“O Hospital da Mulher, a maior obra, tinha inúmeros erros de caráter estruturante. A unidade hospitalar que será referência, inclusive para o país, irá prestar atendimento digno e humanizado à população de 62 municípios. Corrigimos as falhas e vamos concluir o Hospital”, informou Fátima Bezerra.

Fonte: Assecom/RN.