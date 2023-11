Governo reinaugura Central de Flagrantes da Zona Sul e inicia obras do Complexo de Delegacias Especializadas

A governadora Fátima Bezerra participa nesta sexta-feira (17), às 10h30, da reinauguração da 1ª Delegacia de Plantão e da Central de Flagrantes da Zona Sul de Natal, no bairro de Cidade da Esperança, que retomam as atividades após um processo de manutenção e adequação iniciado em maio deste ano. O evento também marca o anúncio do início das obras do novo Complexo de Delegacias Especializadas da Polícia Civil, que também será construído na Zona Oeste da capital potiguar.

A reforma da Central de Flagrantes recebeu R$ 715 mil em investimentos do Governo do Rio Grande do Norte. Com aproximadamente 444 metros quadrados, a unidade terá oito salas, três ambientes de contenção, acessibilidade, sete banheiros, acesso independente para os conduzidos, alojamentos (feminino e masculino) e uma área de convivência.

Após a reinauguração, a governadora vai anunciar o início das obras do Complexo de Delegacias Especializadas. Com previsão de conclusão para agosto de 2025, o projeto representa um investimento expressivo de aproximadamente R$ 10 milhões, provenientes do Governo Federal, além das contrapartidas do Governo do RN.